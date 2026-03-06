Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

  • 6 март 2026 | 04:55
Двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън оглавиха класирането в първата свободна тренировка за Гран При на Австралия във Формула 1.

Леклер се класира първи с 1.20,267 минути, а Хамилтън остана на 0,469 секунди зад него. Топ 3 допълни бившият световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, на 0,522 секунди от Леклер.

Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

Световният шампион Ландо Норис не успя да завърши тренировката заради повреда в скоростната кутия и пропусна втората половина от сесията. А Фернандо Алонсо изобщо не излезе на пистата заради повреда в задвижващата система. Другият пилот на Астън Мартин Ланс Строл пък записа само 3 обиколки с много по-ниско темпо.

Снимки: Gettyimages

