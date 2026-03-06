Алекс Албон: Уилямс изпитва затруднения с много неща

След втората свободна тренировка за Гран При на Австралия, Алекс Албон заяви, че Уилямс определено изостава след един трудния петък, в който екипът се е борил с проблеми при събирането на данни и разгръщането на енергията през целия ден.

Отборите трябва да се адаптират много бързо към новите технически правила във Формула 1, а Албон не скри, че базираният в Гроув тим се опитва да навакса след няколко не особено гладки сесии.

„Да, днес бяхме малко изненадани, просто изоставаме - заяви Албон. - Имахме проблеми със събирането на данни, борихме се с много неща. Така че, да, първо трябва да видим какво всъщност можем да научим и след това да го приложим утре.“

Пилотът ясно посочи, че една от проблемните области е разгръщането на мощността на задвижващата система, което вече се превърна в основен проблем за няколко отбора по цялата стартова решетка.

„Имаме доста работа по колата - продължи той. - Мисля, че повечето от нея е свързана с разгръщането на мощността и разбирането на този процес. Смятам, че това е най-голямата възможност за подобрение в момента.“

„Но по отношение на настройките и усещането също трябва да направим крачка напред. Така че изоставаме, но очевидно има много неща, които можем да подобрим."

Поради ограничения брой обиколки и пробег – да не говорим за пропускането на първия кръг от тестовете в Барселона – отборът страда от липса на разбиране за новите болиди, което затруднява отключването на пълния им потенциал. След кратките симулации на състезателно темпо, Албон се чувства уязвим.

„Направих много кратка симулация на дълга серия от обиколки, която беше и единствената, която направихме днес и с двата болида, и не беше особено приятно“, сподели той.

Това само ще се усложни от факта, че на пистата може да има много трафик и пилотите ще трябва да управляват енергията по време на утрешната квалификация. Пилотът предупреждава, че предизвикателствата, пред които е изправен днес, може да станат по-сериозни с напредването на уикенда.

„Ще бъде много трудно - каза той относно потенциалните проблеми с трафика. - В момента не виждаме най-лошото. А вече е много трудно. Мисля, че дори от наша страна, в някои обиколки печелиш и губиш много време. Невинаги има логика зад волана, но това е част от процеса на усвояване на новия автомобил."

Пилотът на Уилямс завърши на 15-о място в класирането във втората свободна тренировка, а съотборникът му Карлос Сайнц остана на 17-а позиция, на четири десети от него.

