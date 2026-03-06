Популярни
Леклер: Изоставаме от Мерцедес, които са много силни

  • 6 март 2026 | 10:25
  • 1891
  • 0

Шарл Леклер беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Австралия днес, а съотборникът му във Ферари Люис Хамилтън завърши втори. Във втората сесия обаче силите на двамата стигнаха само за място в топ 5. И Леклер използва случая, за да повтори, че ранният фаворит Мерцедес отново е пред всички останали.

„Първата тренировка изглеждаше позитивна за нас, но във втората отборите започнаха да показват възможностите си малко по малко и за съжаление, изглежда, че изоставаме от Мерцедес, които изглеждат много силни.

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия
Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

„Не мисля, че от Мерцедес показаха всичко, на което са способни с по-малко количество гориво на борда, но темпото им с повече гориво беше много впечатляващо. За първи път виждаме такава голяма разлика с тях и авансът им е по-голям отколкото би ми се искало“, обясни Леклер.

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия
Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

