Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

Оскар Пиастри с Макларън беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Австралия в Мелбърн с време 1.19,729 минути.

Втори и трети останаха пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които останаха на 0,214 и 0,320 секунди от австралиеца.

Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮‍💨



— Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

Най-бързите от първата сесия Люис Хамилтън и Шарл Леклер с двете коли на Ферари останаха 4-и и 5-и. 7-кратният световен шампион завърши на 1 хилядна от секундата от Ръсел, а Леклер – на 0,562 секунди от Пиастри.

Бившият световен шампион Макс Верстапен допълни топ 6, като пилотът на Ред Бул първо имаше технически проблем, като колата му изгасна на края на алеята пред боксовете, а след това записа излитане от трасето докато беше в бърза обиколка с меките сликове.

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Място в топ 10 намериха още световният шампион Ландо Норис (Макларън), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул и Естебан Окон с Хаас.

Двамата пилоти на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл излязоха на пистата във втората сесия, като останаха 20-и и 21-и, на 4,933 и 6,087 секунди от Пиастри, а Серхио Перес не кара заради повреда в колата.

Снимки: Gettyimages