Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

  • 6 март 2026 | 08:19
  • 303
  • 0
Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

Оскар Пиастри с Макларън беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Австралия в Мелбърн с време 1.19,729 минути.

Втори и трети останаха пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които останаха на 0,214 и 0,320 секунди от австралиеца.

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия
Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

Най-бързите от първата сесия Люис Хамилтън и Шарл Леклер с двете коли на Ферари останаха 4-и и 5-и. 7-кратният световен шампион завърши на 1 хилядна от секундата от Ръсел, а Леклер – на 0,562 секунди от Пиастри.

Бившият световен шампион Макс Верстапен допълни топ 6, като пилотът на Ред Бул първо имаше технически проблем, като колата му изгасна на края на алеята пред боксовете, а след това записа излитане от трасето докато беше в бърза обиколка с меките сликове.

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн
5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Място в топ 10 намериха още световният шампион Ландо Норис (Макларън), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул и Естебан Окон с Хаас.

Двамата пилоти на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл излязоха на пистата във втората сесия, като останаха 20-и и 21-и, на 4,933 и 6,087 секунди от Пиастри, а Серхио Перес не кара заради повреда в колата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

  • 6 март 2026 | 02:02
  • 2597
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 6 март 2026 | 07:15
  • 21274
  • 0
Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

  • 5 март 2026 | 11:47
  • 1994
  • 1
Пилотите на Астън Мартин не могат да правят повече от 25 поредни обиколки

Пилотите на Астън Мартин не могат да правят повече от 25 поредни обиколки

  • 5 март 2026 | 11:14
  • 6253
  • 6
Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

  • 5 март 2026 | 09:15
  • 2784
  • 0
Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

  • 5 март 2026 | 07:31
  • 6330
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 177886
  • 920
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 23009
  • 20
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 1117
  • 0
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 2817
  • 2
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 2353
  • 0
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 33116
  • 8