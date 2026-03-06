Популярни
Зак Браун: Обвиненията срещу Макларън са шокиращи

Шефът на Макларън във Формула 1 Зак Браун критикува остро тези, които продължават да твърдят, че тимът е ощетил Оскар Пиастри в битката за титлата догодина и не е осигурил равни шансове на Оскар с Ландо Норис, който стана световен шампион.

Тези спекулации избухнаха отново преди Гран При на Австралия, където се очаква Макларън да има шанс да бори за по-предно класиране. В края на миналата година въпросът за управлението на пилотите на Макларън стигна чак до парламента в Австралия и много от феновете в Мелбърн все още не са убедени, че Оскар не е получил същата подкрепа като Ландо.

„Много от информациите и обвиненията срещу нас не отговаряха на истината – обясни в Мелбърн Браун. – Не сме фаворизирали Норис, нашите пилоти имаха възможност свободно да се състезават един срещу друг.

„Двамата ни пилоти спечелиха общо 7 състезания и всичко се реши в последната надпревара – обясни американецът. – И двамата имаха шанс за титлата. Ние се гордеем с това постижение.

Бяхме готови за последствията в края на биткта и знаехме, че единият ще загуби, тъй като те си крадяха точки един от друг. Ние искаме двамата ни пилоти да имат равни шансове, допуснахме и някои грешки. Това е състезание. Конспиративните теории и обвиненията срещу нас изобщо не бяха верни.

„Но аз не мога да контролирам мнението на хората, които са в спорта и извън него, обаче смятам, че обвинения срещу Макларън са шокиращи.“

