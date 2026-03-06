Популярни
Бахрейн и Саудитска Арабия вероятно ще отпаднат от календара на Формула 1

Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия вероятно ще отпадната от календара на Формула 1 през тази година заради военния конфликт в Близкия изток, съобщава агенция Ройтерс.

Двете надпревари трябва да се проведат на 12 и на 19 април, но с оглед на ситуацията това изглежда твърде малко вероятно да се случи. Очаква се и MotoGP да отмени старта си в Катар на 12 април поради същата причина.

Катар, Саудитска Арабия и Бахрейн вече бяха подложени на ракетен обстрел от страна на Иран, като отговор на бомбардировките, които провеждат САЩ и Израел на територията на персийската страна.

При отпадане на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия техни заместници вероятно няма да бъдат търсени, а причините за това са две - първо, логистично това ще бъде много трудно за изпълнение и второ, датите в календара вече са разпределени и няма свободни слотове, в които те да бъдат включени.

Добрата новина за организаторите на Формула 1 е, че дори и при пропадането на тези две състезания, календарът остава с 22 старта, което ще бъде предостатъчно за генериране на печалба за Формула 1.

Новият сезон във Формула 1 стартира този уикенд в Мелбърн, Австралия. Тогава ще бъде стартът и на сезона във Формула 2, в която се състезава българинът Никола Цолов. Формула 2 обаче има предвидени тестове в Бахрейн в периода 25-27 март, които за момента също са под голяма въпросителна.

