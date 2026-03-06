Джордж Ръсел се размина с наказание след петъчните тренировки

Джордж Ръсел получи порицание и предупреждение, но избегна по-сериозна санкция след два инцидента по време на втората свободна тренировка за Гран При на Австралия.

По време на втората тренировка Ръсел привлече вниманието на стюардите с два отделни случая. Първият беше сблъсък с Арвид Линдблад, докато двамата излизаха от боксовете на своите отбори.

Линдблад, който стартираше по-назад заради позицията на Рейсинг Булс в шампионата при конструкторите от миналата година, вече се намираше в бързата лента. Ръсел се опита да се включи пред него, като в резултат на това най-новият пилот във Формула 1 закачи предното крило на болида на Мерцедес.

В онзи момент Ръсел предположи, че Линдблад се е ударил в него, но повторенията показаха, че болид №63 не е преминал необходимата линия, за да получи предимство.

За този инцидент Ръсел получи порицание, като стюардите отсъдиха, че Линдблад е бил с предимство.

Вторият инцидент с участието на Ръсел се случи, когато той направи тренировъчен старт извън определената за това зона. С това си действие той наруши член 12.2.1.i от Международния спортен кодекс на ФИА в комбинация с точка 14.1 от състезателните бележки на директора на състезанието (Документ 8). За това нарушение Ръсел получи предупреждение.

