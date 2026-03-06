Пиастри: Ако колата върви както очакваме, можем да сме много бързи

Оскар Пиастри беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Австралия днес в Мелбърн, а световният шампион Ландо Норис се върна в челото с другата кола на Макларън, като преди това пропусна половината първа сесия заради повреда в скоростната кутия.

„Ако можем да накараме колата да работи така, както очакваме, ако тя върви как очакваме, можем да сме много бързи – обясни австралиецът. – Мисля, че от началото на тестовете сме в челото или много близо до него.

„Не мисля, че някога сме смятали, че изоставаме с много от Мерцедес и Ферари. По-скоро смятахме че сме на една малка крачка зад тях.“

Норис днес завърши 7-и, на 1,065 секунди от Пиастри, като във втората тренировка записа повече обиколки от австралиеца – 28 срещу 25.

