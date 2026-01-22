Завръщането на Влахович се отлага за началото на април

Нападателят на Ювентус и сръбския национален отбор, Душан Влахович, е извън терена от края на ноември заради контузия, а ситуацията допълнително се усложнява от факта, че навлиза в последните шест месеца от договора си с торинския клуб. Бъдещето и възстановяването в момента са основните теми за централния нападател на "старата госпожа". Първоначалните прогнози сочеха завръщане в края на февруари или началото на март, но този срок вече е изместен. Според новите информации, очаква се Влахович да се върне към тренировките най-рано в средата на март, което означава, че треньорът Лучано Спалети ще може да разчита на него едва от април.

Това развитие на събитията означава, че Влахович няма да бъде на разположение и за мартенските мачове на Сърбия срещу Катар и Саудитска Арабия на "Фестивала на футбола". Това ще даде възможност на селекционера Велко Паунович да изпробва други играчи, които досега не са имали значително игрово време.

Междувременно Ювентус се подготвя за бъдещето, потенциално и без сръбския нападател. Клубът от Торино е във финална фаза на преговори за трансфера на Жан-Филип Матета, който се разглежда като директен заместник на Влахович. Въпреки спекулациите за възможността Влахович да удължи договора си със значително намаляване на заплатата, този ход на клуба предполага, че се подготвят за неговото напускане.

Името на Влахович през последните месеци често е свързвано с редица европейски грандове, включително Барселона. Очаква се разговорите за неговото бъдеще да станат по-интензивни веднага щом се възстанови и се върне на терена.

Снимки: Gettyimages