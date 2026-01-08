Влахович може да се завърне по-рано от очакваното

Според информация на "Tuttosport", Душан Влахович се възстановява изключително бързо след операцията, която претърпя през декември, и дори може да бъде на разположение за мача срещу Интер следващия месец.

В началото на декември сръбският нападател претърпя хирургическа интервенция за възстановяване на сухожилие на левия адуктор. Първоначалните прогнози сочеха, че той няма да се върне в игра преди март 2026 г., но завръщането му може да се осъществи значително по-скоро.

Според изданието, напредъкът, който Влахович бележи в тренировъчния център на Ювентус, може да му позволи да бъде на линия за големия мач от Серия "А" срещу Интер в средата на февруари.

Ако възстановяването на сърбина продължи с тези темпове, „бианконерите“ вероятно ще се откажат от търсенето на нов централен нападател през януарския трансферен прозорец. "Tuttosport" съобщава, че ръководството на Ювентус следи Артьом Довбик, Лоренцо Лука и Александър Сьорлот, но евентуалното по-ранно завръщане на Влахович би затворило вратата за привличането на нов централен нападател.

Договорът на Влахович с Ювентус изтича през юни 2026 г. и се очаква той да напусне Торино като свободен агент в края на сезона.

Снимки: Gettyimages