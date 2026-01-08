Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Влахович може да се завърне по-рано от очакваното

Влахович може да се завърне по-рано от очакваното

  • 8 яну 2026 | 22:30
  • 450
  • 0
Влахович може да се завърне по-рано от очакваното

Според информация на "Tuttosport", Душан Влахович се възстановява изключително бързо след операцията, която претърпя през декември, и дори може да бъде на разположение за мача срещу Интер следващия месец.

В началото на декември сръбският нападател претърпя хирургическа интервенция за възстановяване на сухожилие на левия адуктор. Първоначалните прогнози сочеха, че той няма да се върне в игра преди март 2026 г., но завръщането му може да се осъществи значително по-скоро.

Според изданието, напредъкът, който Влахович бележи в тренировъчния център на Ювентус, може да му позволи да бъде на линия за големия мач от Серия "А" срещу Интер в средата на февруари.

Ако възстановяването на сърбина продължи с тези темпове, „бианконерите“ вероятно ще се откажат от търсенето на нов централен нападател през януарския трансферен прозорец. "Tuttosport" съобщава, че ръководството на Ювентус следи Артьом Довбик, Лоренцо Лука и Александър Сьорлот, но евентуалното по-ранно завръщане на Влахович би затворило вратата за привличането на нов централен нападател.

Договорът на Влахович с Ювентус изтича през юни 2026 г. и се очаква той да напусне Торино като свободен агент в края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14800
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10382
  • 16
Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

  • 8 яну 2026 | 19:24
  • 1171
  • 0
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 951
  • 0
Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

  • 8 яну 2026 | 19:08
  • 952
  • 0
Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

  • 8 яну 2026 | 18:38
  • 2282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

  • 8 яну 2026 | 20:57
  • 7859
  • 12
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14800
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10382
  • 16
Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

  • 8 яну 2026 | 21:45
  • 3300
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 39083
  • 132
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 20954
  • 9