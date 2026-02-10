Популярни
  Ювентус
  В Сърбия пращат Влахович в Барселона, но в Ювентус още не са го отписали

В Сърбия пращат Влахович в Барселона, но в Ювентус още не са го отписали

  10 фев 2026 | 14:58
  • 405
  • 0

Кондиционният треньор на Сърбия Душан Илич е убеден, че националът Душан Влахович ще премине в Барселона като свободен агент през лятото, когато ще му изтече договорът на нападателя с Ювентус.

“Според мен той ще отиде в Барселона. Преди Юве той преговаряше с Атлетико Мадрид, но все пак избра “бианконерите”. Това беше оферта, на която не можеше да устои. Душан уважава и обича вашата страна, затова той остана толкова дълго. Сега той трябва да възроди кариерата си и да се опита да продължи напред. Само по този начин той ще се върне към това да бъде играчът от абсолютно качество, когото гледахме във Фиорентина. Той беше от топ класа и винаги е имал тези умения”, коментира Илич пред “Тутоспорт”.

Междувременно, спортният директор на Ювентус Марко Отолини увери, че клубът все още преговаря с Влахович за нов договор, което важи и за халфа Уестън Маккени, чийто контракт също е до края на сезона. “Сега, когато трансферният прозорец е затворен, можем да погледнем казусите с подновяването на договорите, като правим именно това. Много сме щастливи от споразумението с Кенан Йълдъз. Достигането му на подобно ниво в първия състав рядко се вижда във футбола. Така че удоволствието е още по-голямо.Що се отнася до Маккени, ние напредваме със срещите. Много сме доволни от него, като се справя добре. Той е футболист от голямо качество и може да играе добре в няколко роли, а числата му са впечатляващи. Така че удоволствието е още по-голямо. Също така сме много доволни от Лучано Спалети, с когото ще седнем през следващите седмици. Мисля, че всички могат да видят, дори отвън, колко много се подобриха тимът и отделните играчи.Преговорите с Влахович също са сред нашите планове. Все пак той ще се завърне след няколко седмици, като преподписването с него не е напълно затворена тема”, заяви новият шеф на “Старата госпожа” пред “Скай Спорт”.

Той също така обясни защо клубът не успя да привлече нов нападател през януари. “Имахме определени параметри, в които трябваше да останем, така че, ако имаше подходящи условия, щяхме да сключим сделка. Това обаче не стана поради редица причини, но сме щастливи с играчите, с които разполагаме, като имаме вяра в тях. Понякога резултатите идват, друг път - не, но сме невероятно доволни от представянето на тима, като трябва да продължим напред с убеждение. Най-важната ни цел е завършване в топ 4, като също така ще се концентрираме за мачовете с Галатасарай, надявайки се да продължим към следващия кръг на Шампионската лига”, добави Отолини.

Снимки: Gettyimages

