Светослав Вуцов с брутална статистика при дузпите

Вратарят на Левски Светослав Вуцов с уникална статистика при 11-метровите наказателни удари. Българският национал спаси поредната си дузпа при победата с 4:3 над Локомотив (София).

Стражът вече има шест спасени дузпи с екипа на "сините", които дойдоха в мачовете с ЦСКА 1948, Апоел (Беер Шева), Монтана и сега Локомотив (София).

Извънземен Светослав Вуцов прати Левски напред в Лига Европа след драма с дузпи

Още по-впечатляващото е, че постига тази статистика от седем опита. Той не успя да се справи само с изпълнението на Рой Леви от Апоел.