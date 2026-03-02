Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Светослав Вуцов с брутална статистика при дузпите

Светослав Вуцов с брутална статистика при дузпите

  • 2 март 2026 | 11:37
  • 3694
  • 2

Вратарят на Левски Светослав Вуцов с уникална статистика при 11-метровите наказателни удари. Българският национал спаси поредната си дузпа при победата с 4:3 над Локомотив (София).   

Стражът вече има шест спасени дузпи с екипа на "сините", които дойдоха в мачовете с ЦСКА 1948, Апоел (Беер Шева), Монтана и сега Локомотив (София).  

Извънземен Светослав Вуцов прати Левски напред в Лига Европа след драма с дузпи
Още по-впечатляващото е, че постига тази статистика от седем опита. Той не успя да се справи само с изпълнението на Рой Леви от Апоел.

