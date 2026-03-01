Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов направи интересно признание относно наставника на Славия Ратко Достанич, който беше шеф на ДЮШ на "железничарите" преди да се завърне начело на "белите".

"Как приех новината, че Славия взе един от големите таланти на Локомотив Емилиан Гогов? Не беше приятно. Но бащата на момчето беше разговарял вече с ръководството на Славия. Нали разбирате, по линията Ратко Достанич това се случи. Не беше коректно, защото при раздялата с него бяхме говорили да не си крадем децата от школата. Той ги познаваше до болка, тъй като беше шеф на академията. Уви, и това не се спази като обещание. Но няма незаменими хора. Продължаваме да работим. Имаме достатъчно талантливи деца, които ще заиграят в мъжкия отбор", заяви бизнесменът пред "Тема Спорт".