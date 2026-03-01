Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

  • 1 март 2026 | 09:33
  • 3050
  • 4
Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов направи интересно признание относно наставника на Славия Ратко Достанич, който беше шеф на ДЮШ на "железничарите" преди да се завърне начело на "белите".

"Как приех новината, че Славия взе един от големите таланти на Локомотив Емилиан Гогов? Не беше приятно. Но бащата на момчето беше разговарял вече с ръководството на Славия. Нали разбирате, по линията Ратко Достанич това се случи. Не беше коректно, защото при раздялата с него бяхме говорили да не си крадем децата от школата. Той ги познаваше до болка, тъй като беше шеф на академията. Уви, и това не се спази като обещание. Но няма незаменими хора. Продължаваме да работим. Имаме достатъчно талантливи деца, които ще заиграят в мъжкия отбор", заяви бизнесменът пред "Тема Спорт".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

  • 1 март 2026 | 09:23
  • 391
  • 0
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 6971
  • 51
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 1289
  • 0
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 13007
  • 12
Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 7894
  • 7
Партизан победи Левски 2007

Партизан победи Левски 2007

  • 28 фев 2026 | 21:02
  • 1283
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 6971
  • 51
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 115530
  • 744
На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

  • 1 март 2026 | 09:45
  • 455
  • 0
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 2602
  • 3
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 28060
  • 39
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 3346
  • 1