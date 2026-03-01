Ас на Левски се завръща срещу Локо (Сф), двама са аут (групата на "сините")

Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Локомотив (София) от 23-тия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 17:15 часа.

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

В разширения състав на "сините" се завръща Кристиан Макун, който пропусна последните 4 двубоя на отбора поради контузия. Аут остават контузените Карл Фабиен и Рилдо.

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Ето и цялата група на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.