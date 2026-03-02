Популярни
  Джордан Айб радостен от дебюта си за Локо (София)

Джордан Айб радостен от дебюта си за Локо (София)

  • 2 март 2026 | 10:31
  • 290
  • 0

Бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който вчера направи своя официален дебют за Локомотив (София), не скри радостта си, че отново е на терена. Крилото започна като титуляр срещу Левски (3:4) на стадион "Георги Аспарухов", но беше заменен към края на първото полувреме.

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

"Благодаря на Бог за дебюта ми!! Емоционален ден, но се радвам, че съм обратно на терена. Не е резултатът, който искахме, но продължаваме в четвъртък. Много любов за феновете. Бог да благослови!", написа Айб в "Инстаграм".

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

  • 2 март 2026 | 09:18
  • 642
  • 0
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 893
  • 0
Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 1055
  • 1
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 6408
  • 2
Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 896
  • 0
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4587
  • 20
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 141272
  • 716
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4587
  • 20
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 2473
  • 5
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 849
  • 0
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 3352
  • 7
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 21187
  • 18