Джордан Айб радостен от дебюта си за Локо (София)

Бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който вчера направи своя официален дебют за Локомотив (София), не скри радостта си, че отново е на терена. Крилото започна като титуляр срещу Левски (3:4) на стадион "Георги Аспарухов", но беше заменен към края на първото полувреме.

"Благодаря на Бог за дебюта ми!! Емоционален ден, но се радвам, че съм обратно на терена. Не е резултатът, който искахме, но продължаваме в четвъртък. Много любов за феновете. Бог да благослови!", написа Айб в "Инстаграм".