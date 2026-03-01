Популярни
  Левски
  2. Левски
  Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 477
  • 1
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Левски посреща Локомотив (София) в неделния мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва с първия съдийски сигнал на Мартин Великов в 17:15 часа.

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)
Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

Отборът на Хулио Веласкес е на крилете на ентусиазма, след като преди седмица "сините" удариха ЦСКА 1948 в Бистрица, което в комбинация с ремито на Лудогорец на стадион "Христо Ботев" в Пловдив доведе до преднина от десет точки на върха.

Станислав Генчев отличи един футболист на Левски
Станислав Генчев отличи един футболист на Левски

Аут от сметките на испанския наставник на столичния гранд са бразилецът Рилдо и крилото Карл Фабиен, като двамата така и не успяват да защитят присъствието си на "Герена" с добри изяви.

Галчев: Левски е най-добрият тим в България!
Галчев: Левски е най-добрият тим в България!

Локомотив (София) дотук няма победа след зимната пауза в първенството. "Железничарите" паднаха в първия пролетен кръг от Лудогорец, а сетне взеха реми срещу Спартак (Варна) на "Коритото". Срещата със Септември (София) пък беше отложена за март.

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Точки и класирането задължават "сините" да търсят победа, за да запазят комфортната си преднина на върха. При успех отборът на Веласкес ще дръпне с 13 точки пред Лудогорец, като шампионите ще трябва да се връщат на "минус десет", когато в понеделник приемат Локомотив (Пловдив) в Разград.

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Левски - Локомотив (София)

Съдия: Мартин Великов
Начало: 17:15 часа
Стадион: "Георги Аспарухов"

