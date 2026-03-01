Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски посреща Локомотив (София) в неделния мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва с първия съдийски сигнал на Мартин Великов в 17:15 часа.

Отборът на Хулио Веласкес е на крилете на ентусиазма, след като преди седмица "сините" удариха ЦСКА 1948 в Бистрица, което в комбинация с ремито на Лудогорец на стадион "Христо Ботев" в Пловдив доведе до преднина от десет точки на върха.

Аут от сметките на испанския наставник на столичния гранд са бразилецът Рилдо и крилото Карл Фабиен, като двамата така и не успяват да защитят присъствието си на "Герена" с добри изяви.

Локомотив (София) дотук няма победа след зимната пауза в първенството. "Железничарите" паднаха в първия пролетен кръг от Лудогорец, а сетне взеха реми срещу Спартак (Варна) на "Коритото". Срещата със Септември (София) пък беше отложена за март.

Точки и класирането задължават "сините" да търсят победа, за да запазят комфортната си преднина на върха. При успех отборът на Веласкес ще дръпне с 13 точки пред Лудогорец, като шампионите ще трябва да се връщат на "минус десет", когато в понеделник приемат Локомотив (Пловдив) в Разград.

