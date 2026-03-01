Почти 13 години по-късно Локо (Сф) отново вкара на “Герена”

Голът на Анте Аралица в 26-ата минута за моментното 1:1 между Левски и Локомотив (София) на стадион “Георги Аспарухов” от 23-ия кръг на efbet Лига бе първи за “железничарите” в дома на “сините” от април 2013 година. Тогава Крум Бибишков бе точен отново за 1:1 при поражението с 1:2 в мач от 22-ия кръг на “А” група. Интересното е, че през този период двата тима са играли общо шест мача за първенство на “Герена”, като в тях Левски имаше пет победи и едно равенство без голове, при голова разлика 11:0.

За същия период двата тима са играли седем пъти за родния елит в “Надежда, като в тях Локомотив само един път не се е разписал, а два пъти побеждава, един път срещата завършва наравно - 2:2, а четири пъти Левски е бил победител, но само в един от тези мачове печели след суха мрежа.