  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  3. Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

  • 28 фев 2026 | 19:00
  • 788
  • 0
Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

Рая Димитрова спечели националната титла на България и при жените, след като по-рано този месец стана шампионка при девойките под 20 години. Възпитаничката на Константин Миланов изравни националния рекорд за девойки под 20 г. на Инна Ефтимова от 2007 г., след като спечели финала в зала “Фестивална” със 7.30 сек. Това е и личен рекорд за Димитрова.

17 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

Радина Величкова завърши втора също с личен рекорд от 7.33 сек, след като в сериите бяга 7.36 сек. Многократната шампионка на България в дисциплината Кристен Радуканова този път трябваше да се задоволи с бронза със 7.46 сек.

Снимки: Владимир Иванов

