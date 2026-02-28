Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Петър Петров награди новия рекордьор в спринта Христо Илиев

Петър Петров награди новия рекордьор в спринта Христо Илиев

  • 28 фев 2026 | 21:54
  • 870
  • 0

Най-бързият до скоро българин на 60 и 100 метра Петър Петров награди новия рекордьор на страната на 60 м Христо Илиев с националната титла при мъжете. По-рано днес Илиев подобри за трети път в рамките на месеца рекорда на Петър Петров и днес сведе постижението до 6.51 сек, за да спечели титлата на България. Именно Петров награди и своя наследник в късия спринт.

Петър Петров, който има и олимпийски бронз на 100 м в своята кариера, все още е национален рекордьор на страната ни на 100 м с 10.13 сек от 1980 г. Самият Илиев наскоро заяви в интервю за Sportal.bg след Балканиадата в Белград, че лятото може да атакува и този рекорд.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I
Снимки: Владимир Иванов

