Петър Петров награди новия рекордьор в спринта Христо Илиев

Най-бързият до скоро българин на 60 и 100 метра Петър Петров награди новия рекордьор на страната на 60 м Христо Илиев с националната титла при мъжете. По-рано днес Илиев подобри за трети път в рамките на месеца рекорда на Петър Петров и днес сведе постижението до 6.51 сек, за да спечели титлата на България. Именно Петров награди и своя наследник в късия спринт.

Петър Петров, който има и олимпийски бронз на 100 м в своята кариера, все още е национален рекордьор на страната ни на 100 м с 10.13 сек от 1980 г. Самият Илиев наскоро заяви в интервю за Sportal.bg след Балканиадата в Белград, че лятото може да атакува и този рекорд.

Снимки: Владимир Иванов