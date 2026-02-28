Христо Илиев с нов европейски рекорд за младежи под 23 г. на 60 м - 6.51 сек

Христо Илиев направи поредното си рекордно бягане на 60 метра тази зима. Той спечели националната титла на България с нов рекорд на страната и нов европейски рекорд за младежи под 23 години - 6.51 секунди. Състезателят на Валя Демирева, който миналата седмица стана балкански шампион също с национален рекорд от 6.53 сек, подобрява върховия резултат на страната в дисциплината за трети път през този месец.

До зимата на 2026 г. рекордът на България на 60 м при мъжете беше 6.58 сек на Петър Петров от преди 48 години.

Втори днес също с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов. Той остана на 1 стотна от норматива за участие на Световното първенство в зала в Торун през март.

Трети с личен рекорд от 6.80 сек се нареди Деян Цветанов.