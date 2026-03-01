Шампионски дубъл на 1500 и 3000 м за Иван Андреев

След като вчера спечели златото на 1500 метра, днес Иван Андреев си осигури още една титла на Националния шампионат по лека атлетика в зала. В столичната зала “Фестивална” днес възпитаникът на Евгени Игнатов се наложи и на 3000 м с 8:33.72 минути. Втори с личен рекорд от 8:36.10 мин завърши Стефан Йорданов, а бронза също с лично постижение взе Атанас Куцаров с 8:36.12 мин.

Лиляна Георгиева и Иван Андреев триумфираха на 1500 м на Националния шампионат

Сребърната балканска медалистка на 3000 м от миналата седмица Девора Аврамова направи още една поправка на личния си рекорд в дисциплината за златото в София - 9:29.48 мин. Втора също с лично постижение се нареди Маринела Нинева (9:39.71), а трета завърши Силвия Георгиева с 9:41.50 мин, като за нея това също беше най-добър резултат.

Снимки: Борислав Цветанов