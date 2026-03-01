Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев безспорно записа най-класното постижение в първия ден на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в зала, след като спечели златото на 60 метра с нов национален рекорд и нов европейски рекорд за младежи под 23 години - 6.51 секунди. След третия си национален рекорд в рамките на две седмици Илиев даде ексклузивно интервю за Sportal.bg.

“Днес (б.а. вчера). не очаквах такова бягане. Очаквах подобни бягания може би вече на Световното, но днес не. Много се радвам, че нашата родна публика успя да види това историческо бягане. Именно тази публика може би успя да ме вдигне да дам още един силен резултат.

Последните 4-5 месеца с моята треньорка Валя Демирева направихме уникална подготовка, за което много и благодаря. Бяхме постоянно по лагери”, каза Илиев пред Sportal.bg.

Той беше награден от бившия национален рекордьор в дисциплината Петър Пеев. А какво му е казал бронзовият медалист на 100 м от олимпийски игри: “Петър Петров ми каза след бягането само: ’нямам думи’ и, че аз съм следващото лице на световния спринт.”

Илиев коментира и очакванията си за Световното първенство в зала в Торун в края на този месец, а те са доста сериозни: “Готов съм за Световното, чакам го с огромно нетърпение. Ако съм здрав, искам да направя историческо постижение, което никой българин не е правил. Имам предвид бягане под 6.50 сек и, живот и здраве, да се кача на стълбичката в Торун.”

Цялото интервю с Христо Илиев може да намерите във видеото.

Снимки: Владимир Иванов