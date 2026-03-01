Популярни
Димитър Панделиев с три златни медала на Националния шампионат

  • 1 март 2026 | 22:25
Димитър Панделиев завърши участието си на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в зала за 2026 г. с три златни медала. След като вчера извоюва златото на 400 метра, днес варненецът прибави още две титли към колекцията си с отличия. Първо Панделиев се наложи на 800 метра с 1:54.53 минути.

Негов подгласник стана Иван Иванов с 1:54.77 мин. За него това беше второ сребро от шампионата след второто място на 1500 м вчера. Бронзовото отличие на 800 м заслужи Борис Гатев с 1:56.81 мин.

38 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден II

В последната дисциплина от програмата 4 по 400 м мъже Панделиев бяга на четвърти пост за щафетата на Супер спорт-Варна (Радослав Гюров, Александър Павлов, Росен Димитров, Димитър Панделиев), която спечели златните отличия с 3:21.67 мин.

Второто място зае квартетът на Бургас 98 (Никола Петков, Стилиян Панев, Константин Ташев, Димитър Христов) с 3:22.34 мин. С бронзовите медали се окичиха състезателите на Атлетик-София (Георги Андонов, Петко Коларов, Данаил Войков, Мартин Проданов) с време 3:25.64 мин.

Снимки: Борислав Цветанов

