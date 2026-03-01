Лиляна Георгиева №1 на 800 и 1500 метра в София, Давид Добрев в седмобоя

Лиляна Георгиева за поредна година си тръгна с два златни медала от националните шампионати по лека атлетика за мъже и жени. Този път възпитаничката на Недялко Боруков триумфира на 800 и 1500 метра. Вчера тя беше най-бърза в по-дългата дистанция, а днес добави злато и на 800 м с 2:11.46 минути. Стефания Любенова спечели среброто с 2:15.15 мин, а Светлозара Грозданова се окичи с бронза с 2:16.82 мин.

Давид Добрев извоюва титлата в седмобоя при мъжете със сбор от 4426 точки (7.23 сек на 60 м, 6.00 м в скока на дължина, 10.74 м на гюле, 1.87 м в скока на височина, 9.02 сек на 60 м/пр, 3.35 м на овчарски скок и 3:02.99 мин на 1000 м). Среброто в седмобоя извоюва друг от талантливите ни млади атлети Явор Враголомски с 4212 точки, а бронза заслужи Даниел Немски с 4210 точки. Враголомски успя да се пребори за сребърното отличие след 3.75 м в овчарския скок и 2:57.28 мин на 1000 м.

Снимки: Борислав Цветанов