Нотингам бе на прага на провал, но все пак се измъкна срещу Фенербахче

Нотингам Форест загуби с 1:2 домакинството си на Фенербахче реванша от плейофите в Лига Европа, но солидният успех с 3:0 преди седмица в Истанбул гарантира продължаването на англичаните към 1/8-финалите в турнира. Турският гранд взе преднина поведе с две попадения чрез точните изстрели на Керем Актюркоглу (22’, 48’ дузпа) и създаде много проблеми на домакините, но попадението на Калъм Хъдсън-Одой в 68-ата минута сякаш спря устрема на гостите и до голяма степен реши изхода на сблъсъка.

Футболистите на Виктор Перейра започнаха обнадеждаващо за своите фенове и след четвърт час Лоренцо Лука, който започна на върха на атаката, отправи опасен изстрел. Играчите на Фенербахче отговориха с енергичен футбол и искаха да демонстрират, че могат да се противопоставят на Нотингам. Така се стигна до средата на първата част, когато Актюркоглу се справи с Неко Уилямс и откри резултата. Двата тима си размениха по още едно добро положение до края на първата част.

Перейра взе смело решение и направи четворна смяна на почивката в търсене на освежаване на Нотингам Форест и пускане на повече опит на терена. Вместо това промяната създаде хаос в началните минути в състава на домакините, довел до дузпа в полза на Фенербахче. Актюркоглу пое отговорността и с втория си гол даде нови солидни надежди на “жълтите канарчета”. Те продължиха да нападат и на няколко пъти имаха добри възможности. Устремът на турците обаче бе попарен в 68-ата минута, когато Хъдсън-Одой се възползва от отлично центриране от десния фланг и с плътен изстрел намери долния ляв ъгъл на вратата на гостите. До края на срещата енергията в мача на намаля, а противниците направиха нови пропуски, които можеха да покачат резултата във всяка една от двете посочи.

В крайна сметка Фенербахче спечели срещата, но загуби целия сблъсък, а Нотингам Форест, макар и солидно поиграл с нервите на своите фенове, в крайна сметка ще играе на 1/8-финалите в Лига Европа. Там англичаните ще срещнат някой измежду Мидтиланд и Бетис.

