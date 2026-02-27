Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам бе на прага на провал, но все пак се измъкна срещу Фенербахче

Нотингам бе на прага на провал, но все пак се измъкна срещу Фенербахче

  • 27 фев 2026 | 00:22
  • 274
  • 0
Нотингам бе на прага на провал, но все пак се измъкна срещу Фенербахче

Нотингам Форест загуби с 1:2 домакинството си на Фенербахче реванша от плейофите в Лига Европа, но солидният успех с 3:0 преди седмица в Истанбул гарантира продължаването на англичаните към 1/8-финалите в турнира. Турският гранд взе преднина поведе с две попадения чрез точните изстрели на Керем Актюркоглу (22’, 48’ дузпа) и създаде много проблеми на домакините, но попадението на Калъм Хъдсън-Одой в 68-ата минута сякаш спря устрема на гостите и до голяма степен реши изхода на сблъсъка.

Футболистите на Виктор Перейра започнаха обнадеждаващо за своите фенове и след четвърт час Лоренцо Лука, който започна на върха на атаката, отправи опасен изстрел. Играчите на Фенербахче отговориха с енергичен футбол и искаха да демонстрират, че могат да се противопоставят на Нотингам. Така се стигна до средата на първата част, когато Актюркоглу се справи с Неко Уилямс и откри резултата. Двата тима си размениха по още едно добро положение до края на първата част.

Перейра взе смело решение и направи четворна смяна на почивката в търсене на освежаване на Нотингам Форест и пускане на повече опит на терена. Вместо това промяната създаде хаос в началните минути в състава на домакините, довел до дузпа в полза на Фенербахче. Актюркоглу пое отговорността и с втория си гол даде нови солидни надежди на “жълтите канарчета”. Те продължиха да нападат и на няколко пъти имаха добри възможности. Устремът на турците обаче бе попарен в 68-ата минута, когато Хъдсън-Одой се възползва от отлично центриране от десния фланг и с плътен изстрел намери долния ляв ъгъл на вратата на гостите. До края на срещата енергията в мача на намаля, а противниците направиха нови пропуски, които можеха да покачат резултата във всяка една от двете посочи.

В крайна сметка Фенербахче спечели срещата, но загуби целия сблъсък, а Нотингам Форест, макар и солидно поиграл с нервите на своите фенове, в крайна сметка ще играе на 1/8-финалите в Лига Европа. Там англичаните ще срещнат някой измежду Мидтиланд и Бетис.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 14610
  • 0
Риека обърна Омония и продължи напред в Лигата на конференциите

Риека обърна Омония и продължи напред в Лигата на конференциите

  • 26 фев 2026 | 21:42
  • 807
  • 0
Дел Пиеро сбъдна мечта на Осимен, който изхвърли Ювентус от ШЛ

Дел Пиеро сбъдна мечта на Осимен, който изхвърли Ювентус от ШЛ

  • 26 фев 2026 | 21:10
  • 2327
  • 0
Станаха ясни всички осминафиналисти в Лига Европа

Станаха ясни всички осминафиналисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 30678
  • 2
Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

  • 26 фев 2026 | 20:33
  • 3093
  • 0
От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

  • 26 фев 2026 | 19:33
  • 2503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 55879
  • 519
Станаха ясни всички осминафиналисти в Лига Европа

Станаха ясни всички осминафиналисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 30678
  • 2
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 14074
  • 13
Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 14610
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 23206
  • 133
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 52317
  • 43