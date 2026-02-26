Популярни
Лил показа класа и изхвърли Цървена звезда от Лига Европа след продължения в Белград

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 468
  • 0
Лил показа класа и изхвърли Цървена звезда от Лига Европа след продължения в Белград

Лил спечели с 2:0 след продължения срещу Цървена звезда и изхвърли сръбския гранд от Лига Европа. “Звездашите” бяха спечелили с едно попадение преди седмица и бяха смятани за лек фаворит, но в крайна сметка много стабилното представяне на френския тим го изпрати в следващата фаза. Оливие Жиру откри резултата още в 4-ата минута, а попадението на Нейтън Нгой (99’) в продължението се оказа решаващ.

Срещата започна отлично за “песовете”, които успяха да заличат крехката преднина на западните ни съседи след по-малко от пет минути игрово време, когато центриране отдясно бе засечено много майсторски от световния шампион Оливие Жиру. Голмайстор номер едно в историята на френския национален отбор продължи да бъде основна заплаха за вратата на Цървена звезда почти през цялата среща. Играчите на Деян Станкович опитаха да отговорят, но стигнаха до няколко половинчати положения и изпитваха затруднения да изострят своите офанзивни действия в последната третина.

Това до голяма степен се промени през втората част, когато те изглеждаха доста по-опасни, макар и рядко да успяваха да стигат до точен изстрел. противно на очакванията играчите на Лил действаха доста по-спокойно и не хвърляха всичко в търсене на решителен втори гол. Така се стигна до продължения, където сякаш именно най-ясно си пролича по-голямата рутина на французите. Те бързо стигнаха до втори гол чрез появилия се от пейката Нгой, който до момента правеше спокоен мач, но в тази ситуация демонстрира скорост и се разписа. Минути по-късно Оливие Жиру можеше д направи ситуацията на Звезда и по-неприятна, но нападателят пропусна. Това обаче не се оказа фатално, а Лил в крайна сметка продължава на 1/8-финалите, където ще се изправи срещу Астън Вила.

Снимки: Imago

