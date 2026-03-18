  3. Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

  • 18 март 2026 | 16:37
Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще вземе решение за бъдещето си след финала за "Карабао Къп" с Арсенал тази неделя. 55-годишният специалист има договор с клуба за още 18 месеца, но още от началото на сезона се говори, че е по-вероятно той да напусне през лятото, отколкото да изпълни контракта си. В клуба дори вече мислят за негов потенциален заместник, като едно от спряганите имена е това на бившия мениджър на Челси Енцо Мареска. "Дейли Мейл" твърди, че спортният директор Уго Виана дори вече е провел предварителни разговори с някои от кандидатите.

Самият Гуардиола обяви след отпадането на Манчестър Сити от Реал Мадрид на 1/8-финалите на Шампионската лига, че бъдещето пред отбора е "светло", тъй като съставът е изключителен. "Гражданите" обаче вече се простиха с единия голям турнир, а в Премиър лийг изостават на цели девет точки от Арсенал, макар че са и с мач по-малко. Шансовете за трофей през този сезон остават "Карабао Къп" и ФА Къп, където Сити ще срещне Ливърпул на 1/4-финалите.

След финала в неделя идва паузата за националните отбори, която ще даде време на Пеп да обмисли окончателно решението си и да го съобщи на клубното ръководство, а може би и на широката футболна общественост.

Снимки: Imago

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

