Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще вземе решение за бъдещето си след финала за "Карабао Къп" с Арсенал тази неделя. 55-годишният специалист има договор с клуба за още 18 месеца, но още от началото на сезона се говори, че е по-вероятно той да напусне през лятото, отколкото да изпълни контракта си. В клуба дори вече мислят за негов потенциален заместник, като едно от спряганите имена е това на бившия мениджър на Челси Енцо Мареска. "Дейли Мейл" твърди, че спортният директор Уго Виана дори вече е провел предварителни разговори с някои от кандидатите.

Самият Гуардиола обяви след отпадането на Манчестър Сити от Реал Мадрид на 1/8-финалите на Шампионската лига, че бъдещето пред отбора е "светло", тъй като съставът е изключителен. "Гражданите" обаче вече се простиха с единия голям турнир, а в Премиър лийг изостават на цели девет точки от Арсенал, макар че са и с мач по-малко. Шансовете за трофей през този сезон остават "Карабао Къп" и ФА Къп, където Сити ще срещне Ливърпул на 1/4-финалите.

След финала в неделя идва паузата за националните отбори, която ще даде време на Пеп да обмисли окончателно решението си и да го съобщи на клубното ръководство, а може би и на широката футболна общественост.

"El Real Madrid no ha sido mi mayor desafío. Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp, pero vosotros no os habéis enterado" pic.twitter.com/KRkaQpRZB2 — MARCA (@marca) March 17, 2026

