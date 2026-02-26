Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  Дузпи изпратиха Панатинайкос на осминафиналите в Лига Европа

Дузпи изпратиха Панатинайкос на осминафиналите в Лига Европа

  • 26 фев 2026 | 22:53
  • 304
  • 0
Дузпи изпратиха Панатинайкос на осминафиналите в Лига Европа

Чак след изпълнение на дузпи Панатинайкос елиминира Виктория (Пилзен) в плейофния кръг в Лига Европа и продължава напред. Реваншът в Чехия завърши 1:1, а равенство 2:2 беше регистрирано и седмица по-рано край Акропола. При ударите от бялата точка двама футболисти на домакините пропуснаха, докато за гърците това направи само един. Освен това за последните 15 минути домакините бяха с човек повече, но това не им помогна. На осминафиналите воденият от Рафаел Бенитес отбор ще играе или срещу Мидтиланд, или срещу Бетис.

По подобие на първия двубой Андрюс Тете изведе Панатинайкос напред рано-рано след попадение в деветата минута. Тъмнокожият нападател беше реализирал и и двата гола за своите в Атина.

После обаче футболистите нас Виктория заиграха по-добре и като цяло доминираха в срещата. Те стигнаха до изравняването в 62-рата чрез защитника Карел Спачил.

В продълженията тимът от Пилзен получи числено предимство, след като в 105-ата минута повилият се като резерва след края на редовното време Хави Ернандес беше изгонен с директен червен картон за задържане на откъсващия се сам срещу вратаря Принс Аду. Все пак тимът на Виктория не намери начин да стигна до нов гол, с което се стигна до ударите от бялата точка.

При тях и двата отбора започнаха с пропуск. След това гърците бяха безупречни, докато чехите направиха още една грешка, което се оказа решаваща. Куриозното е, че и петимата изпълнители за Панатинайкос бяха чужденци.

Освен това това беше трети сблъсък между двата състава в надпреварата този сезон, след като те се срещнаха и в основната фаза, завършвайки 0:0 в Атина.

Виктория (Пилзен) има малшанса да отпадне без нито една загуба в редовното време на турнира, след като в основната фаза тимът записа три победи и пет ремита.

