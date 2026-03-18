Гасперини: За Рома реваншът с Болоня е въпрос на живот и смърт

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изтъкна важността на утрешния реванш от осминафиналите на Лига Европа срещу Болоня. Първата среща преди седмица на "Ренато Дал’Ара" завърши 1:1, а ответният мач е утре на “Олимпико” в Рим.

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

„Ману Коне и Мехмет Зеки Челик тренираха отделно, днес ще оценим състоянието им по време на тренировката. Утре е решителен мач, различен от този в първенството. Няма равенство; трябва да има победител, така че пълните 90 минути са гарантирани, с възможност за продължения и дузпи. Това са малко по-различни мачове от тези в първенството, разбира се, но може би точно поради тази причина са още по-завладяващи и уникални. Това е от онзи тип мачове на „живот или смърт“, коментира Гасперини на пресконференцията преди мача.

Треньорът на "вълците" се надява тифозите на "Олимпико" да помогнат на отбора да спечели. "Подкрепата на „Олимпико“ винаги е била голямо предимство за отбора. В началото имахме повече трудности в домакинските мачове, но след това успяхме да обърнем това и да намерим по-печеливш начин за постигане на резултати. Това беше първоначално притеснение, сега се надяваме да продължим така до края на сезона", добави Гасперини.

Снимки: Gettyimages