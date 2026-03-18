  3. Гасперини: За Рома реваншът с Болоня е въпрос на живот и смърт

  • 18 март 2026 | 16:18
Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изтъкна важността на утрешния реванш от осминафиналите на Лига Европа срещу Болоня. Първата среща преди седмица на "Ренато Дал’Ара" завърши 1:1, а ответният мач е утре на “Олимпико” в Рим.

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица
Ману Коне и Мехмет Зеки Челик тренираха отделно, днес ще оценим състоянието им по време на тренировката. Утре е решителен мач, различен от този в първенството. Няма равенство; трябва да има победител, така че пълните 90 минути са гарантирани, с възможност за продължения и дузпи. Това са малко по-различни мачове от тези в първенството, разбира се, но може би точно поради тази причина са още по-завладяващи и уникални. Това е от онзи тип мачове на „живот или смърт“, коментира Гасперини на пресконференцията преди мача.

Треньорът на "вълците" се надява тифозите на "Олимпико" да помогнат на отбора да спечели. "Подкрепата на „Олимпико“ винаги е била голямо предимство за отбора. В началото имахме повече трудности в домакинските мачове, но след това успяхме да обърнем това и да намерим по-печеливш начин за постигане на резултати. Това беше първоначално притеснение, сега се надяваме да продължим така до края на сезона", добави Гасперини.

Снимки: Gettyimages

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

