Селтик изненада Щутгарт в Германия, но швабите продължиха след погрома преди седмица

Селтик стигна до успех с 1:0 като гост на Щутгарт, но солидният успех с 4:1 преди седмица в Глазгоу все пак изпрати швабите на 1/8-финалите в Лига Европа. Единственото попадение в двубоя падна още в първата минута и бе дело на Люк Маккауън.

Срещата започна по мечтан начин за “детелините”, които се оказаха напред в резултата след едва 30 секунди, когато Жуниор Амаду намери по идеален начин Маккоуън, койот реализира в долния ляв ъгъл. Играчите на Щутгарт опитаха да отговорят мигновено и веднага усилиха натиска си, но последваха няколко пропуска на германците. Тази ситуация до голяма степен се повтори и през втората част, а уверените футболисти на Себастиан Хьонес, които вкараха над 3 гола в шест от последните си осем мача, днес имаха необичайно голям проблем с финалния удар и стигането до попадение. Те все пак стигнаха до попадение четвърт час преди края, когато Денис Ундав се разписа, но попадението бе отменено след намеса на ВАР.

Макар и след поражение, Щутгарт все пак се класира за 1/8-финалите, където ще трябва да срещне някой от Порто или Брага.

