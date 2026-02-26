Популярни
Дебютен гол стигна на Болоня за място в 1/8-финалите на Лига Европа

  • 26 фев 2026 | 23:56
  • 238
  • 0

Отборът на Болоня записа нова победа с 1:0 над гостуващия Бран в реванша помежду им от плейофите на Лига Европа. Така “рособлу” продължиха напред в турнира с общ резултат 2:0.

Норвежците бяха тези, които създадоха повече голови положения през първото полувреме. Въпреки това именно те останаха с човек по-малко на терена в 40-ата минута, когато техният полузащитник Якоб Лунги Сьоренсен си изкара директен червен картон за свой груб фал срещу Ремо Фройлер. Така през втората част италианците изцяло доминираха, като един гол се оказа достатъчен за техния успех. Той дойде в 56-ата минута, когато тимът разви много добра атака, завършила с точен шут на Жоао Марио. Така новото попълнение отбеляза дебютния си гол за състава на Винченцо Италиано. В добавеното време резервата Бенхамин Домингес също можеше да се разпише, но изстрелът му се отклони в гредата.

Така Болоня си гарантира място в осминафиналите на турнира, където ще срещне някой измежду Фрайбург и Рома.

Снимки: Gettyimages

