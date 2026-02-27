Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Генк
Динамо направи нужното, за да стигне до продължения, но накрая Генк възтържествува

  • 27 фев 2026 | 00:35
  • 117
  • 0
Въпреки своя аванс от 3:1 след победата си като гост преди седмица, на Генк му трябваха продължения при домакинството на Динамо (Загреб), за да си осигури място в 1/8-финалите на Лига Европа. Хърватите надделяха също с 3:1 в редовното време на реванша и така го пратиха в продължения, където обаче белгийците изравниха до 3:3 и възтържествува с общ резултат 6:4.

Гостите имаха преимущество през първото полувреме и така взеха аванс в самия му край, когато противниковият вратар Тобиас Лавал подари топката на Монсеф Бакрар, който се възползва от това и я прати в мрежата със своя удар. Втората част се оказа много по-интересна, тъй като предложи три гола. Първият от тях беше изравнителен за домакините, след като в 50-ата минута те проведоха красива атака, която беше завършена с точен удар по земя на Ира Сор. Загребчани обаче не се отказаха и бяха поведени от Лука Стойкович, който се разписа на два пъти. В 57-ата минута той реализира дузпа, която беше отсъдена за нарушение на Юния Ито срещу Габриел Видович. В 75-ата минута халфът прати мача в продължения с невероятен изстрел от голямо разстояние.

В допълнителните 30 минути обаче Юния Ито се реваншира на своя тим по най-добрия възможен начин. В стотната минута японецът получи топката от резервата Николас Затълбергер и я търкулна покрай Доминик Ливакович, давайки нов аванс на Генк в общия резултат. Този път хърватите не успяха да реагират, като бяха затруднени и от директния червен картон на Стойкович, който в 105-ата минута удари шамар на резервата Ярне Стойкерс. Нещо повече, белгийците дори успяха да стигнат до ремито в срещата. Това се случи в 114-ата минута, когато именно Стойкерс пусна чудесен пас за Дан Хейманс, който изпревари Ливакович за топката и с удара си оформи крайното 3:3.

Така в следващата фаза на турнира Генк ще се изправи срещу някой измежду Фрайбург и Рома.

