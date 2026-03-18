  Sportal.bg
  2. Фейенорд
  Легендата Адвокаат стана консултант на старши треньора на Фейенорд

  • 18 март 2026 | 16:22
Бившият старши треньор на Зенит и руския национален отбор Дик Адвокаат ще съветва треньорския щаб на Фейенорд, съобщи пресслужбата на клуба. 78-годишният специалист ще предоставя съвети на мениджъра на отбора Робин ван Перси. Адвокаат обаче няма да заема официална позиция в клуба и няма да бъде на пейката по време на мачове. През февруари Адвокаат се оттегли от поста старши треньор на националния отбор на Кюрасао, който водеше до Световното първенство. Той обясни решението си с желанието си да бъде близо до дъщеря си, която имаше здравословни проблеми.

Преди това той беше треньор на Зенит (2006-2009) и руския национален отбор (2010-2012). Под негово ръководство отборът от Санкт Петербург спечели шампионата, Суперкупата на Русия и Суперкупата на УЕФА, а националният отбор се класира за Европейското първенство през 2012 г., където не успя да премине груповата фаза. В нидерландското първенство Фейенорд е втори с 52 точки, на 16 точки зад ПСВ Айндховен.

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 96
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 198
  • 0
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 219
  • 0
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 266
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 736
  • 1
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 14991
  • 57
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 20356
  • 78
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 16263
  • 15
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 8584
  • 13
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 16658
  • 22
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 9434
  • 5