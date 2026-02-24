Съдийски шеф пренебрегна претенциите на Милан, но призна за ощетяване на Наполи

Членът на италианската съдийска комисия Дино Томази беше категоричен, че Милан неправилно има претенции срещу съдийството при домакинската си загуба с 0:1 от Парма в 26-ия кръг на Серия "А". Според “росонерите” има фал в атака при победния гол, както и неотсъдена дузпа за сблъсъка между противниковия вратар и Рубен Лофтъс-Чийк, заради който халфът напусна терена с фрактура на челюстта си.

“Марко Пичини свири фал за възпрепятстване на Лаутаро Валенти срещу Майк Менян, но всъщност играчът на Парма не извърши движение към вратаря. Така че признаването на гола беше правилно. Мариано Троило също не извърши нарушение. Той изпревари Давиде Бартезаги, скочи първи и се облегна на него, но това беше естествено действие. При ситуацията на Рубен Лофтъс-Чийк отсъждането на терена беше правилно. Това беше нещастен сблъсък. Едоардо Корви игра за топката, но беше изпреварен за нея от негов съотборник”, коментира Томази в специалното предаване Open VAR.

Той също така отчете, че дузпата на Наполи при загубата с 1:2 като гост на Аталанта правилно е била отменена, но призна, че главният съдия е сгрешил с незачитането на гола на Мигел Гутиерес заради фал в атака на Расмус Хойлунд. “Решението за дузпата беше правилно, защото няма нарушение. Хойлунд търси контакта, докато Исак Хиен остава неподвижен. Даниеле Кифи беше доста добре позициониран, но имаше грешно усещане. След това той се коригира при прегледа. Джанлука Аурелиано и Алеандро Ди Паоло от ВАР свършиха добра работа”, заяви съдийският шеф, след което добави: “Всъщност, гледайки записа при отменения гол, може да се види контакт рамо в рамо. Хиен се опитва да установи контакт с Хойлунд, който стигна първи до топката, но не е достатъчно, за да се приеме за нарушение. Твърде малко е, за да е наказуемо. Кифи веднага отсъди фал, което е негова грешка. За нас отсъждането на терена е много по-важно и ако беше правилно, щяха да се избегнат последвалите проблеми”.

🎙️🇮🇹 Dino Tommasi, member of the National Referees Commission for Serie A and B on the disallowed goal:



"looking at the images, it’s clear there’s shoulder-to-shoulder contact: Hien looks for the contact with Højlund, who gets there first. It’s very little to consider it a foul.… pic.twitter.com/N4J60ftiH0 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) February 24, 2026

