  2. Милан
  Аситентът на Алегри: Днес нямахме късмет

Аситентът на Алегри: Днес нямахме късмет

  • 23 фев 2026 | 05:41
  • 1249
  • 0

Помощник-треньорът на Милан Марко Ландучи сподели, че "росонерите" не са имали късмет при поражението с 0:1 от Парма. Действително грандът от Северна Италия създаде много положения, но не съумя да ги реализира, а при победното попадение на съперника ВАР имаше ключова роля.

Парма и ВАР сложиха край на впечатляващата серия на Милан и на надеждите му за титла
Парма и ВАР сложиха край на впечатляващата серия на Милан и на надеждите му за титла

„Очевидно не бхме касметлии. Парма игра много добре, а за нас топката просто не искаше да влезе тази вечер. Искахме трите точки, така че, разбира се, сме разочаровани, но продължаваме напред още от вторник", започна Ландучи в изказването си пред медиите.

Алегри: Трябват ни 12 победи в 13 мача, за да успеем да минем Интер
Алегри: Трябват ни 12 победи в 13 мача, за да успеем да минем Интер

Асистентът вчера вечерта бе край тъч-линията, тъй като в предходния мач на тима срещу Комо страши треньорът Масимилиано Алегри получи наказание да не води отбора си. Иначе днешният двубой започна зле за домакините, след като Рубен Лофтъс-Чийк беше изнесен на носилка още в началните минути след тежък сблъсък с Едоардо Корви.

„Мисля, че Серия А е най-трудното първенство в света, защото е много равностойно и всеки мач крие опасности. Има мачове, в които нещата просто не се получават. Днес Габия се контузи на загрявката и бяхме принудени да направим промяна в последния момент, след това Лофтъс-Чийк веднага получи тежък удар. Беше една нещастна вечер“, добави Ландучи.

Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор
Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

Този резултат, заедно с отложеното равенство 1:1 с Комо през седмицата, означава, че Милан вече изостава с цели 10 точки от лидера Интер.

„Отборът беше разочарован, опитахме се да ги успокоим. Не трябва да мислим за другите отбори, а за нашия собствен път, събирайки възможно най-много точки. Целта ни е да се върнем в Шампионската лига.“

Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ
Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

Уикендът обаче не донесе само лоши новини, тъй като Наполи и Ювентус също загубиха в битката за топ четири, въпреки че Комо и Аталанта се завърнаха в надпреварата. Въпреки че „росонерите“ бяха непобедени от първия кръг, те многократно губеха точки срещу по-малки отбори, записвайки равенства с Пиза, Парма, Сасуоло, Дженоа и Фиорентина.

Аталанта обърна Наполи и още повече завърза битката за топ 4
Аталанта обърна Наполи и още повече завърза битката за топ 4

„Този отбор спечели много точки с такова отношение, но когато не постигнеш резултат, естествено всеки може да критикува. Parma бяха решени за всяка топка, бориха се здраво, а ние нямахме късмет, но това е футболът“, завърши Ландучи.

