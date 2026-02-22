Шеф на Наполи: Незачетеният гол е срамота, това не е футбол

Спортният директор на Наполи Джовани Мана беше бесен на съдийството при загубата с 1:2 в гостуването на Аталанта. В началото на второто полувреме гол на Мигел Гутиерес, който щеше да даде на неаполитанците аванс от 2:0, не беше зачетен поради нарушение в атака на Расмус Хойлунд срещу Исак Хиен, като дори нямаше проверка с ВАР. Именно това стана повод за гнева на шефа на италианския шампион.

“Това определено е отвъд коментар. Нека оставим отменената дузпа настрана. След нея започнахме отново и вкарахме гол. Нямаше нито контакт, нито фал. Не разбирам как може да свири нарушение. Според мен дори нямаше проверка с ВАР. Срамно е, къде е фалът тук? Не разбирам какво прави ВАР, необяснимо е. На няколко пъти бяхме ощетени от несправедливости и нищо не сме казвали, но ни писна от това. Не ни харесва да изглеждаме като идиоти. Отмениха ни гол за 2:0 без причина и без да го проверят с ВАР. Искаме това, което е правилно. Това не е нито футбол, нито справедливост. Срамота е, нямам други думи. Само съдията видя нарушението, но защо ВАР не му позволи да прегледа ситуацията? Нямаше нищо, нямаше контрол. Така че отсъдиха ситуация, която не съществува. Какво става там? Вижте, абсурдно е, щяхме да поведем с 2:0. Това е сложна година, като изиграхме мач от подобен калибър в Бергамо.

Стига вече, уморени сме, не можем да продължаваме така. Хиен се държеше и след това се пусна. След това трябва да обясняваме, че сме загубили при сложна ситуация. Това е притеснително и всички го видяха, само съдиите - не. Не разбирам протокола и нямам отговори. Да, имали сме някои нещастни ситуации в миналото, както и някои с късмет, това е нормално. Но нисога не сме се оплаквали. Треньорът никога не е споменавал съдийски грешки. Знаем, че е трудна година. Идваме тук, играем по определен начин и си тръгваме без никакви точки, а вината не е наша. Това е сериозно и ако има такъв проблем всяка седмица, нещата няма да се получат”, коментира бесният Мана след мача.

От друга страна, треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино защити отсъждането на Даниеле Кифи. “Доколкото видях, Хиен влезе в единоборство с Хойлунд, като нападателят на Наполи държеше моя защитник с ръката си. За мен това е явен и очевиден фал. Разбирам разочарованието на Наполи, но според мен няма съмнение по въпроса”, заяви той. Такава беше позицията и на самия Хиен. “Според мен имаше нарушение при незачетения гол. Ако не ме беше дръпнал за ръката, аз щях да овладея топката и нямаше да ни отбележат попадение. За мен е фал, такъв е футболът”, обясни бранителят.

Снимки: Gettyimages