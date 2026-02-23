Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

От Милан излязоха с изявление, в което потвърдиха, че халфът на тима Рубен Лофтъс-Чийк тази сутрин е преминал успешна операция заради фрактура на челюстта. Оттам също така разкриха, че възстановяването на англичанина ще продължи около два месеца.

“Милан обявява, че Рубен-Лофтъс Чийк вчера получи значителна лицева травма, която доведе до фрактура на алвелоарния израстък на челюстта. Играчът беше приет в отделението по лицево-челюстна хирургия и дентална клиника на ASST Santi Paolo e Carlo, където днес беше опериран от д-р Лука Аутелитано. Операцията за намаляването и стабилизирането на фрактурата беше напълно успешна. Рубен е добре и вече беше изписан. Очакваното време за възстановяване е около осем седмици”, гласи позицията на клуба.

Get well soon, Rubes! We’re all behind you ❤️‍🩹 — AC Milan (@acmilan) February 23, 2026

До контузията на 30-годишния играч се стигна още в началото на загубата с 0:1 от Парма, когато сблъска своята глава с тази на противниковия вратар Едоардо Корви и беше изнесен на носилка. Самият Рубен Лофтъс-Чийк публикува своя снимка в Инстаграм, на която се вижда липсата на няколко зъба, както и подутите му устни. “Това беше тежък удар, но най-лошото е зад мен. Сърдечни благодарности на целия медицински персонал, който ме подкрепи през изминалите часове с професионализъм и грижа. Специални благодарности на всички фенове за вашите безбройни съобщения на обич и подкрепа: аз ги прочетох, почувствах ги и ми дадоха невероятна сила. Благодаря и на моите съотборници: ние сме тим, ние сме семейство. Сега напред към нашите цели, силни и обединени. Заедно”, написа той в свое обръщение също в социалната мрежа.

Frattura della mascella, ma è stato fischiato fallo contro Loftus-Cheek in area del Parma.



(foto Ig Loftus-Cheek) pic.twitter.com/7Exnehgq1e — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 23, 2026

Междувременно, Милан даде информация и относно състоянието на защитника Матео Габия, който пропусна вчерашния мач заради травма на загрявката преди неговото начало. Става въпрос за разтежение на флексорите в дясното бедро на играча, но днешните му прегледи са изключили мускулно-сухожилни контузии.

📲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Ruben Loftus-Cheek via IG:



Get well soon, Rubes. ❤️🖤 pic.twitter.com/H1NJF4utmV — Milan Xtra (@MilanXtra) February 23, 2026

Снимки: Gettyimages