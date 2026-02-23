Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Лофтъс-Чийк ще се оперира днес, не е ясно дали ще играе отново през този сезон

Лофтъс-Чийк ще се оперира днес, не е ясно дали ще играе отново през този сезон

  • 23 фев 2026 | 10:57
  • 1935
  • 1

Халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк ще бъде опериран днес, след което ще се възстановява няколко месеца, като има сериозна опасност сезонът вече да е приключил за него. Англичанинът получи тежък удар в лицето след сблъсък с вратаря на Парма Едоардо Корви още в първите минути на вчерашния двубой между двата отбора. След като му бе оказана помощ и бе обездвижен, Лофтъс-Чийк бе изнесен на носилка и незабавно бе откаран в болница. От клуба обявиха късно снощи, че англичанинът няма сътресение или друга притеснителна травма на главата. Ударът обаче е причинил счупване на горните зъби и на алвеоларната кост на челюстта.

Според “Би Би Си” тази травма може сериозно да дискредитира шансовете на Лофтъс-Чийк да попадне в списъка на Томас Тухел за Световното първенството. Халфът бе повикан от германеца за мачовете пред октомври и се появи като резерва срещу Уелс, което бе първият му двубой за националния отбор от седем години.

Стражът на Парма Корви след двубоя публикува в социалните мрежи пожеланията си към Лофтъс-Чийк за бързо възстановяване. Според “Гадзета дело Спорт” вратарят е поискал и номера на англичанина, за да му изправи лично съобщение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета: Това е красотата на футбола

Артета: Това е красотата на футбола

  • 23 фев 2026 | 07:57
  • 3051
  • 2
Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

  • 23 фев 2026 | 07:43
  • 4266
  • 3
Флик: Важно е, че отново сме начело

Флик: Важно е, че отново сме начело

  • 23 фев 2026 | 07:33
  • 3046
  • 4
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4676
  • 2
Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

  • 23 фев 2026 | 06:27
  • 1633
  • 1
Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

  • 23 фев 2026 | 05:41
  • 3156
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6700
  • 46
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4676
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 1107
  • 0
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5181
  • 3
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 12272
  • 13
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 31214
  • 54