Лофтъс-Чийк ще се оперира днес, не е ясно дали ще играе отново през този сезон

Халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк ще бъде опериран днес, след което ще се възстановява няколко месеца, като има сериозна опасност сезонът вече да е приключил за него. Англичанинът получи тежък удар в лицето след сблъсък с вратаря на Парма Едоардо Корви още в първите минути на вчерашния двубой между двата отбора. След като му бе оказана помощ и бе обездвижен, Лофтъс-Чийк бе изнесен на носилка и незабавно бе откаран в болница. От клуба обявиха късно снощи, че англичанинът няма сътресение или друга притеснителна травма на главата. Ударът обаче е причинил счупване на горните зъби и на алвеоларната кост на челюстта.

Според “Би Би Си” тази травма може сериозно да дискредитира шансовете на Лофтъс-Чийк да попадне в списъка на Томас Тухел за Световното първенството. Халфът бе повикан от германеца за мачовете пред октомври и се появи като резерва срещу Уелс, което бе първият му двубой за националния отбор от седем години.

Стражът на Парма Корви след двубоя публикува в социалните мрежи пожеланията си към Лофтъс-Чийк за бързо възстановяване. Според “Гадзета дело Спорт” вратарят е поискал и номера на англичанина, за да му изправи лично съобщение.

Ruben Loftus-Cheek was carried off on a stretcher with a head injury during AC Milan's 1-0 defeat by Parma.



Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/d1ZdsOqWOr — Match of the Day (@BBCMOTD) February 23, 2026

