Милан 0:0 Парма, ранна принудителна смяна за домакините

Отборите на Милан и Парма играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в мач от 26-ия кръг на Серия "А".

Наказаният Масимилиано Алегри е предприел цели пет промени сред титулярите си след ремито 1:1 с Комо. В центъра на защитата за титуляр беше предвиден Матео Габия, но той получи травма на загрявката и така Кони Де Винтер запази мястото си. Давиде Бартезаги пък е преместен в отбрана заради контузията на Страхиня Павлович. Така ляв-халф бек е Первис Еступинян, а отдясно играе Алексис Салемакерс вместо Закари Атекаме. Край Лука Модрич този път действат Рубен Лофтъс-Чийк и изтърпелият наказанието си Адриен Рабио, а не Самуеле Ричи и Ардон Яшари. Партньор на Рафаел Леао в атака е Кристиан Пулишич, което праща Кристофър Нкунку на пейката. Също така "росонерите" този път играят с червената версия на чисто новия си четвърти екип. Гостите също са подредени в 3-5-2 с Матео Пелегрино и Габриел Стрефеца като нападатели.

Още във втората минута Пелегрино стреля от воле, което беше блокирано за корнер. При последвалото изпълнение именно нападаталят пробва удар по земя, който беше спасен от Майк Менян. В седмата минута се стигна до сблъсък между вратаря на гостите Едоардо Корви и Лофтъс-Чийк, при който халфът на “росонерите” получи травма в главата и така беше заменен от Ардон Яшари. Именно швейцарецът нанесе първия удар за Милан в 17-ата минута, но противниковият страж се справи с изпълнението по земя. Малко след това полузащитникът направи нов опит да се разпише, но ударът му се оказа разочароващ.

Milan suffered two major injuries in their match against Parma, as Matteo Gabbia pulled out in the warm-up, then Ruben Loftus-Cheek was stretchered off with head trauma.#ACMilan #SerieA #MilanParma #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/uWMjeL2ogn — Football Italia (@footballitalia) February 22, 2026

В 21-вата минута Корви улови топката след шут на Пулишич, а секунди по-късно направи същото с поредния изстрел на Яшари. Десет минути по-късно Леао също не успя да преодолее вратаря със своя удар с глава. В 36-ата минута Корви спря и удар на Пулишич от малък ъгъл. Две минути след това далечен шут на Стрефеца завърши в ръцете на Менян. Последва изстрел на Салемакерс, но топката прелетя покрай вратата. В 42-рата минута Пулишич направи поредния си опит за гол, но не намери целта.

МИЛАН - ПАРМА 0:0



Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Бартезаги, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Еступинян, Пулишич, Леао



Парма: Корви, Дел Прато, Троило, Валенти, Бричги, Бернабе, Кейта, Ордонес, Валери, Стрефеца, Пелегрино

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages