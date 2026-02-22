Аталанта обърна Наполи и още повече завърза битката за топ 4

Отборът на Аталанта осъществи пълен обрат за много важна победа с 2:1 над гостуващия шампион Наполи в двубоя помежду им от 26-ия кръг на Серия "А". Така пет години по-късно бергамаските отново успяха да победят този противник на своя стадион.

Неаполитанците първи стигнаха до гол в 18-ата минута, когато Мигел Гутиерес центрира от пряк свободен удар, а Сам Бойкема беше точен с глава. Четири минути по-късно Алисон Сантош също прати топката в противниковата мрежа, но беше маркирана засада. Малко след това домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Марио Пашалич, но проверката с ВАР не доведе до такова отсъждане. За сметка на това, в 42-рата минута Даниеле Кифи посочи бялата точка за фал на Исак Хиен срещу Расмус Хойлунд, но след преглед на ситуацията с видеосистемата, главният съдия отмени дузпата.

В самото начало на втората част Гутиерес реши, че е удвоил преднината на гостите, но попадението му не беше зачетено заради фал в атака на асистиралия му Хойлунд. Така се стигна до 61-вата минута, когато Пашалич възстанови равенството, засичайки с глава изпълнението от корнер на Никола Залевски. 20 минути по-късно пълният обрат стана факт, след като резервата Лазар Самарджич отбеляза победното попадение също с глава след центриране на Лоренцо Бернаскони.

След третата си поредна шампионатна победа Аталанта продължава да бъде на седмото място в класирането, но вече с 45 точки или само на две от четвъртия Рома преди днешното му домакинство на новака Кремонезе. Наполи пък остана със своите 50 пункта на третата позиция след третия си пореден мач без успех във всички турнири. Също така за първи път през сезона “партенопеите” не спечелиха двубой в първенството, в който повеждат в резултата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages