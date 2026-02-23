Популярни
  2. Парма
Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

  • 23 фев 2026 | 06:27
Карлос Куеста остана спокоен след сензационната победа на водения от Парма с минималното 1:0 при визитата си над Милан в срещата от 26-ия кръг на Серия А. Наставникът на тима от Емилия-Романа също така демонстрира висока спортсменска култура и преди да коментира срещата, сподели, че пожелава на Рубен Лофтъс-Чийк от "росонерите" бързо възстановяване.

„Първо искам да говоря за Лофтъс-Чийк. Надявам се той да е добре и мислите ни са с него“, заяви той в изказването си пред медиите след първия съдийски сигнал.

Куеста побърза да отдаде дължимото на колективните усилия в защита, които направиха този резултат възможен, като говори повече за особеното значение на това един отбор да запази мрежата си суха на легендарен стадион като "Сан Сиро".

„Не е лесно да останеш концентриран толкова много минути срещу толкова силен отбор, на такъв стадион“, каза той.

Победният гол, дошъл след статично положение, не е бил случайност според испанеца.

„Когато работим върху статичните положения, се опитваме да имаме играчи, готови да отбележат“, обясни той, подсказвайки, че позиционирането на Валенти е било внимателно планирано в подготовката за мача.

Въпреки трите поредни победи, Куеста не показа склонност към еуфория. Той бързо припомни на репортерите, че само преди две седмици Парма е загубил от Ювентус и Аталанта и че нито тогавашните поражения, нито сегашните резултати определят цялостното състояние на отбора.

„Играта се променя бързо. Ние сме същият отбор. Това, което зависи от нас, е качеството на нашата работа – трябва да я вършим повече и по-добре“, завърши Куеста.

