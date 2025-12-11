Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

  • 11 дек 2025 | 19:12
  • 1031
  • 9

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн е взел решение да остане в тима и през следващата година, информира вестник “Билд”. Англичанинът има договор до лятото на 2027 година, но през следващото лято ще бъде активна откупната му клауза в размер на 57 милиона паунда, което би могло да бъде доста изкушаваща възможност за доста от големите отбори в Европа.

За основен фаворит за подписа на Кейн бе сочен Барселона. Настоящият централен нападател на тима Роберт Левандовски е с изтичащ контракт и е много вероятно през следващото лято на “Камп Ноу” да търсят нов човек за върха на атаката. Според Билд, Кейн е взел решение, че предпочита да остане в Байерн вместо отново да сменя обстановката и е много вероятно да се съгласи да подпише удължаване на договора си с баварците. Англичанинът се е установил добре в Германия и се чувства добре в Мюнхен със семейството си, което е една от основните причини да не желае да напуска. Хари Кейн прави изключително силен сезон и до момента е вкарал 28 гола в 23 двубоя от началото на кампанията.

Снимки: Gettyimages

