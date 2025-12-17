Популярни
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Кейн за рекорда на Левандовски и любимия си гол от сезона

Кейн за рекорда на Левандовски и любимия си гол от сезона

  • 17 дек 2025 | 15:05
  • 268
  • 0

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн говори пред Sky Germany по различни въпроси. Капитанът на Англия не спира да бележи и дотук има 29 попадения за баварците във всички турнири, като 18 гола са в Бундеслигата.

За възможността да изравни и надмине рекорда на Роберт Левандовски от 41 гола в германското първенство, Кейн отговори: „Мисля, че е възможно, особено с началото, което имах досега през този сезон. Все още има дълъг път пред мен. Трябва да успея да поддържам това ниво още четири или пет месеца. Във футбола най-трудното е да бъдеш постоянен в продължение на дълъг период. Това е невероятен рекорд и ще бъде трудно да го подобря, знам го. Винаги ми е приятно да имам такива амбиции.“

Запитан как би коментирал завръщането към отборните тренировки с Байерн на големия талант на баварците Джамал Мусиала: „Страхотно е, че се завърна. Още преди първата му контузия в края на миналия сезон често си мислех, че е най-добрият играч в отбора. Подобно е и с Алфонсо Дейвис. Усещането е, че сме подписали с двама ценни нови играчи. Много се радвам, че и двамата се завърнаха.

Най-после: Мусиала се завърна към тренировките на Байерн

Те играят важна роля – особено в системата, в която играем. Пасват идеално. С уменията си в единоборствата, начина, по който започват атаките, и спринтовете, които правят. Въпреки това, не трябва да се натоварват прекалено и първо трябва да възвърнат най-добрата си физическа форма. Това със сигурност ще отнеме още няколко седмици. Но ще се нуждаем от тях още повече, особено от февруари нататък, когато навлизаме в решаващия етап“.

Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

Запитан за любимия си гол през изминаващата 2025 г., Кейн отговори: „Един гол, който наистина ми хареса, беше първият гол в елиминационната фаза на Шампионската лига срещу Леверкузен на „Алианц Арена“. Мисля, че около този мач имаше огромно вълнение, голям елиминационен мач срещу най-големите ни съперници в Германия по това време. Атмосферата беше много шумна в началото на мача, този вид удар с глава, адреналинът беше огромен, така че да, това определено е един от любимите ми голове тази година“.

Снимки: Imago

