Уолкот: Реал Мадрид би завършил на 8-мо място в Премиър лийг

  • 24 фев 2026 | 04:21
В дебат, който стана изключително популярен в социалните мрежи, няколко бивши британски футболни звезди, сред които Уейн Рууни, Алън Шиърър и Тио Уолкът, изразиха мнението си за това как би се представил Реал Мадрид, ако се състезаваше в Премиър лийг.

Въпросът беше повдигнат в предаването Prime Video Sports UK на Amazon и заключението беше единодушно: никой от бившите играчи не вярва, че испанският отбор би станал шампион в Англия. Общото мнение е, че гостуванията биха били значително по-трудни от тези, с които клубът се сблъсква в момента в Ла Лига.

Играчите бяха предизвикани да кажат на кое място биха завършили „белите“ в английското първенство, а най-изненадващият отговор дойде от Тио Уолкът: бившата фигура на Арсенал заяви, че отборът с 15 спечелени Шампионски лиги в историята би се класирал „на 8-мо място в Премийр лийг“.

„Това е добър въпрос. Мисля, че биха имали трудности на стадионите на Кристъл Палас, Лийдс и в нощите на Сейнт Джеймсис Парк [на Нюкасъл]. Климатът също би изиграл роля. Знам, че много фенове на Реал Мадрид няма да са доволни от това“, каза бившият английски национал, който в крайна сметка постави Реал на същото ниво като Брайтън, който завърши на 8-мо място в последното издание на Премиър лийг.

„Мисля, че има отбори, които са много добре подготвени за Висшата лига и не вярвам, че Реал Мадрид би бил един от тези отбори“, заключи Уолкът. В обратна посока, Рууни и Шиърър смятат, че Реал Мадрид би завършил в първите четири места на английското първенство.

