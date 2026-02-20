Карик: В Юнайтед се гордеем с равенството, многообразието и уважението един към друг

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе принуден да направи свои коментар противоречивите изказвания за имигрантите от съсобственика на клуба Джим Ратклиф. Бившият халф заяви, че е горд с етническото многообразие в отбора. Ратклиф заяви пред Sky News миналата седмица, че Обединеното кралство е било „колонизирано от имигранти“ - коментари, които бяха широко осъдени. Впоследствие той публикува изявление, в което се извинява, ако коментарите му са „обидили някои хора“.

Карик се изправи пред медиите в петък за първи път след изказването на Ратклиф и каза: „Сър Джим направи изявление, а след това и клубът направи изявление, така че не е моя работа да добавям към това. Това, което мога да кажа, е, че тъй като съм в този клуб... много, много години, ние винаги оказваме огромно влияние в световен мащаб. Наистина се гордеем със средата и културата, които имаме в клуба, а равенството, многообразието и уважението един към друг са нещо, което се стремим да прилагаме всеки ден."