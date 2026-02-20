Популярни
  Карик: В Юнайтед се гордеем с равенството, многообразието и уважението един към друг

  • 20 фев 2026 | 17:26
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе принуден да направи свои коментар противоречивите изказвания за имигрантите от съсобственика на клуба Джим Ратклиф.  Бившият халф заяви, че е горд с етническото многообразие в отбора. Ратклиф заяви пред Sky News миналата седмица, че Обединеното кралство е било „колонизирано от имигранти“ - коментари, които бяха широко осъдени. Впоследствие той публикува изявление, в което се извинява, ако коментарите му са „обидили някои хора“.

Карик се изправи пред медиите в петък за първи път след изказването на Ратклиф и каза: „Сър Джим направи изявление, а след това и клубът направи изявление, така че не е моя работа да добавям към това. Това, което мога да кажа, е, че тъй като съм в този клуб... много, много години, ние винаги оказваме огромно влияние в световен мащаб. Наистина се гордеем със средата и културата, които имаме в клуба, а равенството, многообразието и уважението един към друг са нещо, което се стремим да прилагаме всеки ден."

