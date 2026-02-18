Популярни
  В Манчестър Юнайтед са взели окончателно решение за Санчо

В Манчестър Юнайтед са взели окончателно решение за Санчо

  • 18 фев 2026 | 21:52
В Манчестър Юнайтед са взели окончателно решение за Санчо

Манчестър Юнайтед взе окончателно решение за бъдещето на Джейдън Санчо на фона на настоящия му престой под наем в Астън Вила, твърдят няколкоиздания в Англия.

Крилото е в последната година от договора си с Юнайтед, но „червените дяволи“ имат възможност да задействат 12-месечно удължаване. Клубът обаче вече е решил да не задържа Санчо за още една година.

Футболистът премина под наем във Вила през летния трансферен прозорец, което му даде нов шанс да съживи кариерата си. 25-годишното крило обаче записа само 6 мача като титуляр в Премиър лийг и все още не е отбелязал гол в английския елит през сезона. Той се разписа веднъж в Лига Европа.

През януарския трансферен прозорец Джейдън Санчо беше свързван с Борусия (Дортмунд) и турски клубове, но ще остане в отбора на Емери до края на сезона.

Снимки: Imago

