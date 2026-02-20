Популярни
  Шансовете на Карик да остане за постоянно вече са много големи

  20 фев 2026 | 12:57
Майкъл Карик вече е фаворит да остане старши треньор на Манчестър Юнайтед. Това е логично следствие от представянето на “червените дяволи”, след като той пое тима. Карик стартира с победи над Манчестър Сити и Арсенал и под негово ръководство отборът записа четири победи от пет мача. Ръководството на клуба е останало впечатлено не само от резултатите и представянето на Ман Юнайтед в този период, но и от отличната атмосфера, създадена от треньора.

Специалистът призна, че това е мечтата му работа. Наистина се наслаждавам, обичам това, което правя. Имам късмет. Имам привилегията да съм в тази позиция. Казах го и когато пристигнах - има сантиментален елемент. Да си минал през клуба и да го обичаш, това от една страна, но всъщност съм тук, за да върша работа и да направя отбора успешен”, сподели Карик в интервю за “Би Би Си”.

“Аз не решавам колко дълго ще остана, но докато съм тук, ще давам всичко от себе си. Планирам дългосрочно, но това е за доброто на клуба. Вярвам, че така трябва да бъде”, допълни той.

