Карик: Гостуване на Евертън винаги е било едно от най-големите предизвикателства, равенството с Уест Хам не е нещо негативно

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори преди визитата на своя отбор на Евертън. Двубоят е в понеделник, а между него и предишната среща на “червените дяволи” - равенството с Уест Хам, има времева дистанция от 13 дни. Карик разказа какво се е опитал да направи в този дълъг период без мачове.

Мениджърът започва с новините около състава:

“Мейсън Маунт е все по-близо. Бяхме търпеливи с него, защото не искаме да насилваме нещата. Искаме го обратно и здрав. Той се приближава до завръщането си, което е добре за нас. Матайс Де Лихт също работи в тази посока, но е малко по-назад от Мейсън”.

“Опитахме се да направим почивката, която имахме от мачове, полезна. Когато има промяна на мениджъра и след като прекарахме един месец заедно, е добре да имаме няколко дни, за да осмислим всичко. Тренирахме малко, след това имахме няколко дни почивка, след това пак тренирахме - опитахме се да намерим правилния баланс”, добави Карик, който се изказа уважително към мениджъра на Евертън Дейвид Мойс и неговият тим.

“Отборите на Дейвид Мойс са трудни съперници. Той е много добър мениджър, който знае какво е нужно, за да имаш успех в тази лига. Това е ново предизвикателство за нас. Те играят на нов стадион, но исторически погледнато гостуването на Евертън е едно от най-трудните, които аз съм имал като играч. Ще се опитаме да играем по най-добрия възможен начин. Имаме добра основа, фундамент и дух. Ще трябва да се възползваме от всичко това в понеделник вечер.“

Запитан дали равенството с Уест Хам е било крачка назад, Карик отговори: “Трябва да сме балансирани по отношение на това да не се увличаме, независимо дали печелим мачове, или не си тръгваме с трите точки. Мачовете са трудни за печелене в тази лига – и това не е само за нас. Имаше много добри неща в представянето ни по отношение на контрола. Към края мачът се отвори много. Изглеждахме опасни и отбелязването на късен гол е голям плюс. Искахме да спечелим мача, но не всичко от този мач е негативно. Това беше важна точка за нас”.