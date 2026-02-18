Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Ювентус и централният защитник Бремер могат да си отдъхнат след принудителната смяна на бразилеца при загубата с 2:5 от Галатасарай като гост в двубой от плейофите на Шампионската лига.

Медицинските тестове са потвърдили, че бразилецът няма скъсан мускул на крака, съобщава “Гадзета дело Спорт”.

Първоначалните информации за състоянието на Бремер гласяха, че става въпрос за мускулна травма, но на този етап са изключени сериозни разкъсвания или наранявания, което означава, че не се очаква бразилският футболист да отсъства значителен период от време.

🚨 Bremer’s tests at J|Medical reveal a low-grade injury to the right flexor muscle, which would result in him being out for roughly one-month. Just waiting for the official statement from Juventus to confirm it. @DiMarzio #Juventus



🎥 @ilbianconerocom pic.twitter.com/H9HrPzpq6I — JuveFC (@juvefcdotcom) February 18, 2026

Бремер ще следва индивидуална тренировъчна програма през следващите няколко дни, но ще пропусне мача срещу Комо от Серия “А” в събота.

По-вероятният сценарий е защитникът да се завърне в игра за реванша срещу Галатасарай през следващата седмица.

Снимки: Imago