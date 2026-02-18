Популярни
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

  • 18 фев 2026 | 21:40
Ювентус и централният защитник Бремер могат да си отдъхнат след принудителната смяна на бразилеца при загубата с 2:5 от Галатасарай като гост в двубой от плейофите на Шампионската лига.

Медицинските тестове са потвърдили, че бразилецът няма скъсан мускул на крака, съобщава “Гадзета дело Спорт”.

Първоначалните информации за състоянието на Бремер гласяха, че става въпрос за мускулна травма, но на този етап са изключени сериозни разкъсвания или наранявания, което означава, че не се очаква бразилският футболист да отсъства значителен период от време.

Бремер ще следва индивидуална тренировъчна програма през следващите няколко дни, но ще пропусне мача срещу Комо от Серия “А” в събота.

По-вероятният сценарий е защитникът да се завърне в игра за реванша срещу Галатасарай през следващата седмица.

Снимки: Imago

