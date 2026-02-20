Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Интер, Ювентус и Аталанта ще се нуждаят от истински подвиг, за да избегнат сценарий, който е колкото негативен, толкова и исторически: отсъствието на италиански отбор от осминафиналите на Шампионската лига. За да намерим подобен прецедент, трябва да се върнем чак до сезон 1974-75, когато тогавашният шампион на Италия, Лацио, беше изключен от УЕФА.

Имаше време, когато Италия плащаше цената за затварянето на границите си – след провала на Световното първенство през '66 г. срещу Корея – и следователно страдаше в европейските клубни турнири. Чуждестранни играчи не идваха, а качеството и зрелището намаляваха. Като естествено следствие, италианските отбори в продължение на няколко години не успяваха да се отличат.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Цикълът на великия Интер на Ерера беше приключил, а този на Милан на Лидхолм все още не беше започнал. Междувременно настъпи мрак. Същият мрак, който Италия може да преживее отново сега, тъй като след последните два катастрофални дни в Шампионската лига, ще е необходимо чудо. Интер трябва да обърне 3:1 от Бодьо/Глимт в Норвегия, както и Аталанта и Ювентус, които загубиха съответно в Дортмунд и Истанбул. Ще е необходимо чудо, за да се избегне сценарий, който би бил трагичен и исторически.

Всъщност, в съвременната ера на Шампионската лига никога не се е случвало Италия да няма представител на осминафиналите. За да намерим подобен случай, трябва да се върнем към старата Купа на европейските шампиони и да поровим дълбоко в паметта. Характерен случай е този от сезон 1974-75: Лацио, действащ шампион на Италия, беше изключен още преди първия квалификационен кръг. Причината? УЕФА наказа римския отбор за инциденти с феновете на Ипсуич във фазата на 1/32-финалите на Купата на УЕФА през предходния сезон. Клубът получи глоба и беше изключен, в събитие, което остава уникално за страната.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Има и няколко други случая. Споменахме поредица от мрачни години, през които италианският футбол плащаше за затварянето на границите и невъзможността да привлича чуждестранни играчи. Турнирът все още се наричаше Купа на европейските шампиони. Това се случи през 1973-74 г., когато Ювентус беше елиминиран в първия кръг от Динамо Дрезден, и през 1978-79 г., когато отново „бианконерите“ бяха отстранени от Рейнджърс от Глазгоу, също в първия кръг. На следващата година дойде ред на Милан да отпадне рано: гол на Порто беше достатъчен, за да изхвърли отбора на Лидхолм (който обаче спечели първенството през същата година). И накрая, Наполи, през сезон 1987-88, загуби в първия кръг от Реал Мадрид на Уго Санчес и Бутрагеньо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages