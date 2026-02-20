Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 126
  • 0

Интер, Ювентус и Аталанта ще се нуждаят от истински подвиг, за да избегнат сценарий, който е колкото негативен, толкова и исторически: отсъствието на италиански отбор от осминафиналите на Шампионската лига. За да намерим подобен прецедент, трябва да се върнем чак до сезон 1974-75, когато тогавашният шампион на Италия, Лацио, беше изключен от УЕФА.

Имаше време, когато Италия плащаше цената за затварянето на границите си – след провала на Световното първенство през '66 г. срещу Корея – и следователно страдаше в европейските клубни турнири. Чуждестранни играчи не идваха, а качеството и зрелището намаляваха. Като естествено следствие, италианските отбори в продължение на няколко години не успяваха да се отличат.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Цикълът на великия Интер на Ерера беше приключил, а този на Милан на Лидхолм все още не беше започнал. Междувременно настъпи мрак. Същият мрак, който Италия може да преживее отново сега, тъй като след последните два катастрофални дни в Шампионската лига, ще е необходимо чудо. Интер трябва да обърне 3:1 от Бодьо/Глимт в Норвегия, както и Аталанта и Ювентус, които загубиха съответно в Дортмунд и Истанбул. Ще е необходимо чудо, за да се избегне сценарий, който би бил трагичен и исторически.

Всъщност, в съвременната ера на Шампионската лига никога не се е случвало Италия да няма представител на осминафиналите. За да намерим подобен случай, трябва да се върнем към старата Купа на европейските шампиони и да поровим дълбоко в паметта. Характерен случай е този от сезон 1974-75: Лацио, действащ шампион на Италия, беше изключен още преди първия квалификационен кръг. Причината? УЕФА наказа римския отбор за инциденти с феновете на Ипсуич във фазата на 1/32-финалите на Купата на УЕФА през предходния сезон. Клубът получи глоба и беше изключен, в събитие, което остава уникално за страната.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Има и няколко други случая. Споменахме поредица от мрачни години, през които италианският футбол плащаше за затварянето на границите и невъзможността да привлича чуждестранни играчи. Турнирът все още се наричаше Купа на европейските шампиони. Това се случи през 1973-74 г., когато Ювентус беше елиминиран в първия кръг от Динамо Дрезден, и през 1978-79 г., когато отново „бианконерите“ бяха отстранени от Рейнджърс от Глазгоу, също в първия кръг. На следващата година дойде ред на Милан да отпадне рано: гол на Порто беше достатъчен, за да изхвърли отбора на Лидхолм (който обаче спечели първенството през същата година). И накрая, Наполи, през сезон 1987-88, загуби в първия кръг от Реал Мадрид на Уго Санчес и Бутрагеньо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

  • 20 фев 2026 | 03:22
  • 191
  • 0
ФИФА ще партнира със Съвета за мир на Тръмп

ФИФА ще партнира със Съвета за мир на Тръмп

  • 20 фев 2026 | 02:43
  • 193
  • 0
Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

  • 20 фев 2026 | 02:20
  • 411
  • 0
Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

  • 20 фев 2026 | 00:35
  • 481
  • 0
Самсунспор ликува в Скопие

Самсунспор ликува в Скопие

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 525
  • 0
Риека излъга Омония в Никозия след гол с пета

Риека излъга Омония в Никозия след гол с пета

  • 20 фев 2026 | 00:23
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 41740
  • 289
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 11461
  • 10
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 3221
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 15389
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 12185
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4535
  • 3